Эффективный комплекс упражнений ЛФК при пневмонии

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С уважением, главный врач ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» г. Новый Уренгой»,
кандидат медицинских наук
Докшин Максим Сергеевич
Пневмония (воспаление легких) – тяжелое инфекционное заболевание, с которым не всегда удается справиться даже в наше время, когда фармакологический рынок предлагает широчайший спектр антибактериальных лекарственных средств. Не последнюю роль в улучшении исхода болезни играет своевременное назначение комплекса упражнений ЛФК, рекомендованных при пневмонии. Это помогает ускорить выздоровление и избежать нежелательных последствий.
Пневмония представляет собой воспалительный процесс на определенном участке легкого, чаще всего носящий инфекционный характер. Основным ее отличием от других заболеваний дыхательной системы является поражение самых мелких, глубинных структур легких: бронхиол и альвеол (непосредственно в которых происходит газообмен). При бронхите и бронхиальной астме страдают более широкие бронхи, при саркоидозе легких – пространство между альвеолами. Объемом альвеолярной ткани, вовлеченной в воспалительный процесс, определяется тяжесть пневмонии.
Особенности протекания болезни зависят от возбудителя заболевания, однако существуют некоторые характерные симптомы, проявляющиеся у большинства пациентов с пневмонией:
Диагноз ставится на основании клинической картины болезни, выявления характерных влажных хрипов при аускультации и обнаружения очагового затемнения на рентгенограммах.
Лечебная гимнастика при пневмонии призвана решить сразу несколько задач:
Несмотря на неоспоримую пользу, есть ситуации, при которых с лечебной гимнастикой лучше повременить:
Обратите внимание!
Любые активные вмешательства в лечебный процесс, будь то массаж, ЛФК, дыхательные упражнения, возможны лишь после стабилизации состояния и только с разрешения доктора.
Общие нюансы лечебного комплекса
Перед началом занятий при воспалении легких нужно ознакомиться с основными правилами их проведения:
- На ранних стадиях, когда больной должен соблюдать постельный режим, следует ограничиться дыхательной гимнастикой и массажем;
- Заниматься желательно трижды за день;
- Каждое упражнение стоит повторять не менее 8 раз;
- Во время тренировок нужно периодически оценивать частоту сердечных сокращений. Она должна возрасти не более чем на 10 ударов в минуту;
- При появлении головокружения, слабости, усилении одышки занятие нужно остановить.
Приблизительный комплекс ЛФК начального этапа
На самой ранней стадии разрешена незначительная физическая нагрузка, лечебная физкультура при пневмонии у взрослых включает гимнастические элементы, выполняемые в горизонтальной позиции:
- Руки расслабленно лежат параллельно корпусу. На вдохе поднимаем их к голове и легко потягиваемся.
- Из того же положения, вдыхая, разводим руки по сторонам и возвращаем обратно, выдыхая.
- Сгибаем и разгибаем ступни – к себе и от себя.
- Опускаем руки на талию. Поочередно подтягиваем к себе то одну, то другую ногу, при этом пяточная область скользит по кровати.
- Пальцы рук складываем в замок и на вдохе поднимаем их над головой, поворачивая ладонями от себя. Выдыхая, возвращаем назад.
- Ладони положить на плечевые суставы. Набираем полную грудь воздуха и максимально разводим плечи в стороны, соединяя лопатки. Выдыхаем и расслабляемся.
- Поочередно отводим ноги вправо и влево.
- Попеременно поднимаем ноги вверх, к потолку.
Принципы повышения нагрузки
Помимо дыхательной гимнастики и массажа постельный режим больных острой пневмонией предполагает легкие физические упражнения в пределах кровати. Начинают их выполнение медленно, размеренно, постепенно наращивая темп. Длительность одного занятия не должна превышать 10 минут.
При переводе пациента на полупостельный режим его возможности расширяются и нагрузка повышается: упражнения можно делать в положении сидя со спущенными ногами, разрешается дозированная ходьба. Продолжительность тренировки увеличивается еще на 10 минут.
На этапе выздоровления в комплекс допустимо включать занятия на тренажерах, спортивную и скандинавскую ходьбу, игровые тренировки. Занятия ЛФК проводят по 40 минут 3 раза за день. Гимнастика после пневмонии отличается большим разнообразием и необходима для восстановления удовлетворительной переносимости организмом обычных физических нагрузок.
Лечебная физкультура при пневмонии: дренажные методы
Дренажные восстановительные методики предполагают облегчение отхаркивания мокроты и улучшение вентиляционных процессов в легких. Они предотвращают застойные явления и переход воспаления в хроническую форму. Данные методы необходимо сочетать с ЛФК.
Постуральный дренаж
Постуральный дренаж заключается в принятии больным определенных положений, при которых значимо улучшается выведение наружу отделяемого из бронхов. Вот варианты позиций для постурального дренажа:
- Лежа на боку со стороны здорового легкого.
- Лежа на спине с приподнятыми ногами и нижней частью туловища на угол в 20-45 градусов. Для этого под ноги и спину подкладывают подушки, валики, скатанные одеяла.
- Лежа на животе с подложенным под переднюю брюшную стенку валиком.
- В положении сидя ноги подтягиваются к груди, корпус немного наклоняется и руки вытягиваются вперед.
Лечение положением сопровождается поглаживающими, легкими массажными движениями в области грудной клетки. Перед началом постурального дренажа лучше принять отхаркивающие препараты для разжижения мокроты.
Перкуссионный массаж
Перкуссионный массаж заключается в методичном постукивании по грудной клетке кистью руки, сложенной в виде «ковшика». При таком постукивании на бронхиальное дерево передаются толчки, которые способствуют отлипанию мокроты от стенок крупных и мелких бронхов и ее откашливанию. Перкуссию проводят со стороны спины и по передней поверхности грудной клетки.
Эффект от перкуссии усиливается при приеме отхаркивающих средств и при сочетании с дренажным положением тела. Никаких болевых ощущений во время проведения процедуры возникать не должно.
Важно!
Нельзя выполнять перкуссионный массаж при легочном кровотечении, воспалении плевры, травмах ребер и онкологических процессах.
Вибрационный массаж
Вибромассаж заключается в специфических вибрационных движениях ладони массажиста или использовании электрических вибромассажеров. Вибрирующие движения можно выполнять тыльной частью или ребром ладони, пальцами, кулаком. Массируют сначала заднюю стенку грудной клетки, межлопаточную область, потом боковые поверхности ребер, переднюю часть груди.
В сочетании с лечением положением и перкуссионным массажем вибрационное воздействие способствует отставанию наложений мокроты на стенках бронхов и укреплению дыхательной мускулатуры. Эффективность процедуры возрастает, если ее проводит опытный массажист: частота вибрационных движений руки у таких специалистов может достигать 200 в минуту. Возможно также применение специальных приборов, имеющих насадки разно
Помощь при кашле: упражнение, облегчающее откашливание при воспалении легких
При ослаблении кашлевого рефлекса пациенту бывает сложно откашлять отделяемое из бронхиальной системы, тем более если оно имеет густую консистенцию. Длительный застой крови и мокроты в легких способствует развитию осложнений и затяжному течению воспалительного процесса. Поэтому для пациентов ослабленных или с нарушенным сознанием врачи ЛФК разработали специальное упражнение, позволяющее избавить дыхательные пути от патологического содержимого.
- Сначала больного просят покашлять, это возможно даже при минимальном сохранении кашлевого рефлекса.
- Затем пациент глубоко вдыхает, и помощник оказывает вибрационное воздействие на его грудную клетку в течение нескольких секунд.
- Потом резко сжимает нижнегрудной отдел, не прекращая вибромассажа.
Дыхательная гимнастика
Респираторная гимнастика при воспалении глубоких альвеолярных структур имеет первостепенное значение для легких и общего состояния организма. Она нормализует дыхательную функцию легких и грудных мышц, увеличивает насыщение крови кислородом и рефлекторно стимулирует респираторный центр в головном мозге. Обычно дыхательные упражнения выполняются до и после основного комплекса ЛФК.
Для детей
В детском возрасте дыхательная гимнастика особенно необходима – у детей слабо развиты грудные мышцы и им бывает трудно откашлять вязкую мокроту. Упражнения выполняются в игровой форме, чтобы удержать внимание ребенка на занятиях:
- «Ладошки». Выставить перед собой ладони согнутых ручек, на вдохе сжимать пальчики, на выдохе расслаблять ручки и грудные мышцы.
- «Насос». Малыш представляет, что накачивает с помощью насоса матрас. При каждом вдохе выполняется наклон вперед, руки движутся вниз, при выдохе нужно выпрямиться.
- «Котенок». Соединить вместе стопы, на вдохе слегка присесть, развернув корпус вбок, руки при этом совершают хватательные движения.
- «Обнимашки». На каждый вдох нужно быстро обхватывать себя руками, выдыхая, разжимать их, но не отводить далеко от туловища.
- «Маятник». Ребенок обнимает себя за плечики и ритмично раскачивается: на вдохе – вперед, на выдохе – назад.
- «Ушки на макушке». Выдыхая, осуществлять наклоны головой поочередно вперед, назад, к правому, к левому надплечью.
- «Журавль». На вдохе ножка подтягивается повыше, к животику и груди, вторая нога слегка подгибается. Выдыхая, малыш встает ровно.
Для взрослых
Выполнять упражнения рекомендуется от простых к более сложным:
- Набираем воздух полной грудью, выдерживаем паузу в пару-тройку секунд, затем делаем прерывистый выдох – воздух выпускаем небольшими порциями.
- Выполняем задание, аналогичное первому, но на выдохе произносим пульсирующие звуки.
- Втягиваем воздух через нос, а выпускаем сквозь сжатые губы, чтобы воздух встречал на своем пути сопротивление.
- Одну ладонь положить на грудь, другую – на мышцы брюшного пресса, чтобы контролировать дыхательные движения. Делаем вдох животом и продолжительный пассивный выдох, полностью расслабившись.
- В горизонтальном положении заводим согнутые руки за спину. На вдохе присаживаемся, отталкиваясь от кровати руками, на выдохе снова ложимся.
- Садимся на край кровати, ноги расставляем, руки отводим по разным сторонам. Выдыхая, наклоняемся то к левой, но к правой ноге, доставая руками до ступни.
- Встаем прямо, ладони кладем на талию. На выдохе поочередно наклоняем туловище то вправо, то влево.
Для больных с пневмонией первостепенное значение имеет лечебная физкультура: ЛФК способствует быстрому рассасыванию очага воспаления, восстановлению дыхательного объема и повышению устойчивости ослабленного организма к физнагрузкам. Важно не прекращать занятия в домашних условиях, после выписки из стационара.