Эффективный комплекс упражнений ЛФК при пневмонии

Пневмония (воспаление легких) – тяжелое инфекционное заболевание, с которым не всегда удается справиться даже в наше время, когда фармакологический рынок предлагает широчайший спектр антибактериальных лекарственных средств. Не последнюю роль в улучшении исхода болезни играет своевременное назначение комплекса упражнений ЛФК, рекомендованных при пневмонии. Это помогает ускорить выздоровление и избежать нежелательных последствий.

Особенности протекания заболевания

Пневмония представляет собой воспалительный процесс на определенном участке легкого, чаще всего носящий инфекционный характер. Основным ее отличием от других заболеваний дыхательной системы является поражение самых мелких, глубинных структур легких: бронхиол и альвеол (непосредственно в которых происходит газообмен). При бронхите и бронхиальной астме страдают более широкие бронхи, при саркоидозе легких – пространство между альвеолами. Объемом альвеолярной ткани, вовлеченной в воспалительный процесс, определяется тяжесть пневмонии.

Особенности протекания болезни зависят от возбудителя заболевания, однако существуют некоторые характерные симптомы, проявляющиеся у большинства пациентов с пневмонией:

Кашель с выделением гнойной мокроты, иногда в ней может обнаруживаться примесь крови;

Боли в грудной клетке на фоне глубокого дыхания и кашля;

Лихорадка;

Одышка, чувство неполноты вдоха;

Общая слабость и недомогание.

Диагноз ставится на основании клинической картины болезни, выявления характерных влажных хрипов при аускультации и обнаружения очагового затемнения на рентгенограммах.

Задачи и противопоказания лечебной физкультуры при пневмонии

Лечебная гимнастика при пневмонии призвана решить сразу несколько задач:

Улучшение выведения мокроты;

Обеспечение более полноценного дыхания за счет включения в процесс альвеол, ранее находившихся в неактивном состоянии;

Стимуляция крово- и лимфообращения в ткани легких и бронхов;

Усиление групп мышц, обеспечивающих дыхательные движения;

Профилактика осложнений (воспаление плевры, образование спаек в плевральной полости, расширения и деформации бронхов);

Нормализация общего состояния организма за счет улучшения газообмена.

Несмотря на неоспоримую пользу, есть ситуации, при которых с лечебной гимнастикой лучше повременить:

Высокая температура тела, сопровождающаяся ознобами, общей слабостью, головными болями;

Тяжелая дыхательная или сердечная недостаточность;

Угроза легочного кровотечения;

Формирование отграниченной гнойной полости в легком (абсцесс) до прорыва ее в бронхиальное дерево;

Сопутствующие онкологические заболевания;

Выраженное снижение иммунитета;

Обширные очаги затемнения по данным рентгенографии.